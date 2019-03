Alix (Marseillais), ses opérations de chirurgie esthétique: ce qui la complexait

Alix a succombé aux sirènes de la chirurgie esthétique et ne le cache pas. Interviewée par Purepeople, la candidate des Marseillais (W9) a énuméré ses nombreuses opérations sans tabou.

La jeune femme de 24 ans a tout d'abord confié avoir fait une augmentation mammaire : "J'ai fait refaire ma poitrine. J'avais de jolis seins, mais je les voulais plus gros." Et de poursuivre : "J'ai fait refaire mes oreilles. C'est un complexe depuis petite. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêchait de vivre (...) mais quand j'étais de dos, et que j'avais la lumière face à moi, on voyait la lumière à travers mes oreilles. Ça me gênait beaucoup. Quand j'étais petite, ma mère m'appelait Dumbo. J'ai fait les boules de bichat, c'est le gras qui se trouve dans les joues. C'était pour faire un visage plus fin. Là ça ne se voit pas beaucoup, parce que j'ai pris quelques kilos."

Alix a également fait un lipofilling car elle avait un "creux énorme sur la cuisse" qui la gênait. Elle a donc fait "enlever du gras de [ses] poignées d'amour" pour le réinjecter sur le côté de sa cuisse et légèrement galber ses fesses.

Ses nombreuses opérations ont bien entendu un coût. Si l'opération des oreilles a été remboursée par la sécurité sociale, la petite amie de Benjamin Samat a payé les autres. "Pas loin de 7000 euros si ce n'est plus" admet-elle. Mais elle ne regrette pas et est très heureuse du résultat.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.