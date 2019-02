Alizé Cornet amoureuse : Enfin un geste tendre envers son chéri Michael Kuzaj...

Une jolie photo de couple qui ne fait pour autant pas oublier les derniers coups de sang de la joueuse contre son chéri, avec qui elle est depuis cinq ans. D'abord en février 2018, lors de sa participation au tournoi de Doha. Opposée à la Tchèque Karolina Pliskova - qui l'avait facilement battue -, Alizé Cornet avait reproché à Michael Kuzaj de ne pas adopter la bonne approche pour la rebooster, alors qu'elle se trouvait en difficulté. "Tu as le don pour me me mettre hors de moi (...) Je n'aime pas le ton que tu as avec moi. Je t'appelle, je suis vraiment hyper réceptive. Tu arrives et tu m'agresses direct. On en reparlera à la fin du match", n'avait-elle pas hésité à lui lancer, sous le coup de l'énervement et de la frustration.