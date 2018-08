Alizé Cornet s'en prend encore à son petit ami : "J'ai le droit d'être énervée"

"D'abord, Michael n'a jamais été mon entraîneur, je me bats depuis des mois pour le dire, commence t-elle en remettant les pendules à l'heure. Il m'est arrivé par le passé d'être agressive avec lui, quand il me filait un coup de main de temps en temps parce que j'étais à la recherche d'un coach (...). Mais il ne faut pas exagérer. J'ai le droit d'être énervée comme tout le monde, et quand un coach vient au bord du court, il doit être prêt à faire face à l'énervement de sa joueuse."