Alizée a 34 ans : Son mari Grégoire Lyonnet lui adresse un joli message

Alizée fête un heureux événement ce mardi 21 août 2018, elle souffle ses 34 bougies. Depuis ses débuts dans les années 2000 avec son fameux tube Moi Lolita - enregistré lorsqu'elle n'avait que 16 ans -, la belle brune a fait du chemin. Maman d'une jeune fille nommée Annily (13 ans), née de ses amours avec le chanteur et ex-candidat de la Star Ac' Jérémy Chatelain, Alizée a connu une carrière timide dans la musique. C'est surtout grâce à sa participation dans la saison 4 de Danse avec les stars qu'elle a fait un retour triomphant sur le devant de la scène. Depuis, l'ancienne protégée de Mylène Farmer s'est reconvertie dans la danse.

Amoureuse de Grégoire Lyonnet depuis cinq belles années maintenant, ce dernier a tenu à lui rendre hommage pour son anniversaire. C'est sur son compte Instagram que le jeune homme a dévoilé une photo de sa chérie en train de profiter des joies des vacances à la piscine. Il accompagne sa publication d'un doux message d'amour : "HB je t'aime plus que tout."

Rapidement, les internautes ont été conquis par cet élan de bons sentiments sur le réseau social et n'ont pas pu s'empêcher d'ajouter leurs voeux de bonheur pour la starlette : "Joyeux anniversaire Mme Lyonnet que cette journée vous apporte beaucoup de bonheur", "Longue vie à toi la best", "Juste magnifique Alizée", "HBD à la plus talentueuse de toutes".

Pour rappel, Alizée et Grégoire Lyonnet sont tombés amoureux en 2013 après avoir fait équipe dans la compétition de danse à succès de TF1, dont ils sont d'ailleurs ressortis grands gagnants. Le 18 juin 2016, le couple se disait "oui" devant tous ses proches à la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Villanova en Corse.