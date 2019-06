Alizée amoureuse : son tendre message à Grégoire Lyonnet pour un jour spécial

Ce mercredi 26 juin 2019, Alizée fête un heureux anniversaire, celui de sa moitié Grégoire Lyonnet. Le célèbre danseur, révélé au grand public dans Danse avec les stars (TF1), célèbre ses 33 ans. Sur les réseaux sociaux, il peut compter sur les mots doux de ses plus de 200 000 followers, mais pas seulement ! La belle Alizée lui a également adressé un joli message.

Sur Instagram, la jolie brune de 34 ans a publié une superbe photo d'elle et son mari. Grégoire Lyonnet enlace la chanteuse et lui donne un tendre baiser. "Joyeux anniversaire ma moitié", a écrit la jeune femme en légende de ce joli cliché en amoureux. Et d'ajouter les hashtags suivants : "#endlesslove", "#onelove", "#jetaimeplusquetout" ou encore "#besthusband". Une belle déclaration d'amour !