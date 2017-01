Alizée blessée au visage sur scène : Plus de peur que de mal !

Alizée a fait une petite frayeur à ses admirateurs samedi 21 janvier, à Lille, dans le cadre de la tournée 2017 de Danse avec les stars. Lors de la première représentation du jour, la gagnante de DALS4 a reçu un coup accidentel au visage...

En effet, comme l'ont indiqué nos confrères de Closer dans leurs pages, c'est alors qu'elle se donnait à 100% sur la piste de danse au côté de son mari Grégoire Lyonnet que ce dernier a malencontreusement donné un vilain coup à celle qu'il aime tant. Résultat des courses, Alizée a dû quitter la scène quelques instants afin de soulager sa douleur avec un peu de glace et aurait hérité d'une balafre à la lèvre. Les risques du métier ! Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi Alizée n'était pas présente cette semaine lorsque Karine Ferri et Sylvie Tellier ont tout donné – entre deux spectacles – à l'occasion d'un karaoké sur son tube Moi... Lolita.

Pour autant, la chanteuse de 32 ans aux 6 millions de disques vendus à travers le monde a rapidement repris du poil de la bête. Effectivement, mercredi 25 janvier à Marseille, c'est Alizée qui s'est finalement imposée lors de la compétition du jour face à Olivier Dion, Valérie Damidot, Sylvie Tellier et Laurent Maistret. Il s'agissait de sa première victoire sur la tournée 2017 !

Tous ceux qui souhaitent voir Alizée et Grégoire Lyonnet sur scène auront jusqu'au 4 mars prochain pour réserver des places. Le spectacle passera notamment à Nice, Montpellier, Orléans, Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon, Dijon. Le samedi 4 février prochain, sachez également qu'une date de cette tournée sera diffusée en direct sur TF1 dès 20h55 !