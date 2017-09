Alizée comblée grâce à Grégoire Lyonnet : "Est-ce que je l'aurais cru ?"

Le 10 septembre 2014, Alizée et Grégoire Lyonnet posaient pour la toute première fois ensemble à l'occasion du lancement de la saison 4 de Danse avec les stars, qu'ils ont remportée. Quatre ans plus tard, la chanteuse de 33 ans et le danseur professionnel de 31 ans ont parcouru un joli bout de chemin ensemble. Installés ensemble à Ajaccio avec Annily, la fille d'Alizée née de sa relation avec Jérémy Chatelain, mariés depuis un an et prêts à ouvrir leur studio de danse dans quelques jours... qui l'aurait cru ? Pas Alizée !

Nostalgique de leur première rencontre et pour marquer le coup, la jolie Corse s'est emparée de sa page Instagram pour poster un tendre message. "Il y a 4 ans jour pour jour je rencontrais @gregoirelyonnet et le début de l'aventure dals commençait. Si on m'avait dit ce jour là qu'on allait, remporter la compétition , se marier et ouvrir notre studio de danse chez moi à Ajaccio... est ce que je l'aurais cru?", partage-t-elle avec ses 469 000 abonnés, posant en pleins travaux.