Alizée et Grégoire Lyonnet annoncent une "grande nouvelle" !

Alizée et Grégoire Lyonnet ne manquent pas de projets.

La chanteuse de 32 ans et son ex-partenaire de Danse avec les stars 4 (TF1), aujourd'hui devenu son mari, ont décidé d'ouvrir ensemble un établissement à Ajaccio, en Corse. C'est sur Instagram que le beau Grégoire a annoncé la bonne nouvelle mercredi 16 août 2017.

"Je vais ouvrir un nouveau studio de danse Lyonnet à Ajaccio !!! Avec Alizée, nous avions ce projet depuis longtemps, ça se concrétise enfin pour la rentrée 2017. J'en profite aussi pour confirmer que je ne serai pas dans Danse avec les stars la saison à venir", a commencé à expliquer Grégoire Lyonnet dans un long post plein d'enthousiasme. Et le danseur professionnel de 31 ans de poursuivre : "Je donne des cours de danse depuis que j'ai 15 ans dans le studio de danse de mes parents et ce que j'ai envie de faire à l'heure actuelle, c'est de transmettre la passion de la danse, apprendre à danser au plus grand nombre et faire progresser des danseurs de tous âges. Voilà le programme de notre studio de danse. La question est : Est-ce que les Ajacciens vont danser aussi bien que les stars ?"

De son côté, Alizée – que l'on retrouvera le 29 août prochain dans l'émission Trois jours dans les pas d'un berger sur C8 – a elle aussi relayé l'information en publiant un joli visuel mêlant son visage à celui de son époux. "Soon", a-t-elle simplement commenté avant d'attirer des milliers de like.