Alizée et Grégoire Lyonnet : Les jeunes mariés amoureux à la plage...

Les jeunes mariés Alizée et Grégoire Lyonnet passent actuellement de très bonnes vacances d'été, à en croire leurs comptes Instagram respectifs.

En effet, quand le couple n'est pas retenu sur le continent pour divers engagements professionnels, c'est en Corse, à Ajaccio plus précisément, qu'il passe le plus clair de son temps avec la petite Annily (12 ans), mais aussi avec Galak et Jon Snow. Mardi 11 juillet 2017, Grégoire a posté un cliché en direct de la plage au côté de la jolie chanteuse et danseuse de 32 ans pour donner de leurs nouvelles aux fans.

"OKLM à la plage #ajaccio #relax Ce livre m'a volé ma femme ! Bonne fin de journée à tous !", commentait le chorégraphe professionnel en légende du cliché montrant la belle Alizée en pleine séance de bronzage, complètement absorbée par la lecture de son livre La Vérité sur l'affaire Harry Québert.

Bien entendu, les fans du couple ont très vite réagi à ce cliché plein d'amour. "Vous avez l'air bien là", "Alizée a l'air drôlement concentrée dis donc, c'est du sérieux la plage avec madame Lyonnet", "Reposez-vous bien les amoureux", "Bonne soirée dans ce beau paysage", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté actualité, à la rentrée, les téléspectateurs de C8 pourront retrouver Alizée dans une nouvelle émission intitulée Des moutons et des stars.