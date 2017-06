Alizée et Grégoire Lyonnet : Photos et mots doux pour leur 1 an de mariage

Le 18 juin 2016, Alizée et Grégoire Lyonnet se sont unis en Corse, d'où est originaire la mariée, dans le petit village de Villanova près d'Ajaccio. Une cérémonie "à la Kate Moss" organisée en toute discrétion. Un an après, les amoureux célèbrent leurs noces de coton !

Si dans l'intimité ils ont certainement fêté cet événement de façon romantique, la chanteuse et le danseur ont tenu à partager leur bonheur avec leurs followers. Pour ce faire, Alizée a dévoilé sur Instagram une photo de deux s'échangeant un tendre baiser en tenue de mariés. Un cliché immortalisé dans l'église où a eu lieu la cérémonie. "One year. One love. One Life #18juin #wedding #love #1year # madame", a-t-elle écrit en légende de la fameuse photo.