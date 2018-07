Alizée et sa fille Annily à Londres : Leur "coup de foudre" à Notting Hill

Si de nombreuses personnalités ont décidé de se diriger vers le soleil et le sable fin en ce début d'été 2018, la chanteuse Alizée a choisi une toute autre destination ce 3 juillet.

En effet, la chanteuse des hits Moi... Lolita et A contre courant a décidé de se rendre à Londres en compagnie de sa fille Annily (13 ans). Sur place, l'épouse de Grégoire Lyonnet a immortalisé ce voyage en prenant une photo d'elle et sa fille via un miroir oeil de sorcière disposé dans les rues de la capitale anglaise, à Notting Hill pour être précis. "Coup de foudre #withmygirl #london", a écrit Alizée (33 ans) en légende du cliché montrant le duo un appareil photo à la main au milieu des maisons colorées du célèbre quartier.

Bien entendu, les nombreux fans d'Alizée ont très vite donné leur avis sur ce cliché mère/fille. "Wow, vous êtes magnifiques", "Amusez-vous bien ! Vous êtes trop belles", "C'est une superbe photo", "Profitez bien !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Si Alizée est actuellement à Londres, c'est pour rejoindre son compagnon Grégoire Lyonnet qui officiera bientôt en tant que danseur dans un spectacle intitulé Sumnium, porté par Neil et Katya Jones. "Ils m'ont demandé de participer en tant que danseur ! Depuis le 21 juin, je danse comme un fou ici pour préparer ce show d'1h20", a expliqué le vainqueur de Danse avec les stars 4 sur Instagram ce 2 juillet.