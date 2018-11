Alizée, fière de sa fille Annily pour Halloween : L'adolescente a du style !

Annily, la fille chérie d'Alizée et de son ex-mari Jérémy Chatelain, n'a pas fait les choses à moitié pour Halloween.

Mercredi 31 octobre 2018, la compagne de Grégoire Lyonnet a dévoilé une photo, immortalisée en direct depuis une cage d'escalier, sur laquelle on voit l'adolescente de 13 ans prendre la pose sous les traits d'Eleven, le personnage phare de la série Netflix Stranger Things. "Happy Halloween #mygirl #eleven #strangerthings #love #byme", a renseigné la chanteuse et danseuse de 34 ans en légende sur Instagram.

Bien entendu, nombreux sont les internautes à avoir pris la parole pour féliciter la jeune fille pour son look très étudié... et pour sa ressemblance avec sa maman. "Elle est trop belle ta fille, elle a le même regard que sa maman", "Elle est stylée... Impressionnant comme on dirait toi !", "Excellent, c'es une très bonne idée de déguisement", "Canon !! Ça déchire comme déguisement", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, depuis mai dernier, Annily est également la grande soeur d'un petit Forest. En effet, son papa Jérémy Chatelain et sa compagne Julie Favre ont eu le bonheur d'accueillir un petit garçon.