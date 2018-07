Alizée, sa déclaration d'amour à son mari Grégoire, son "roi"

Alizée est toujours accro à son mari Grégoire Lyonnet et n'hésite jamais à le faire savoir !

Ce 24 juillet 2018, la chanteuse et danseuse de 33 ans a profité d'un après-midi ensoleillé sur la plage de Porticcio en Corse pour crier une nouvelle fois tout son amour pour le talentueux chorégraphe rencontré dans l'émission Danse avec les stars 4 sur TF1. "Numéro un #monroi #onelove #amoursansfin", a-t-elle écrit (initialement en anglais) en commentaire d'une photo du célèbre beau gosse caché derrière des lunettes de soleil

On s'en doute, la publication romantique a rapidement recueilli de très nombreux commentaires. "Il est trop beau ton homme", "En voilà une magnifique photo", "Un homme tellement chanceux de t'avoir, c'est l'homme le plus chanceux de la planète", "Très belle déclaration à ton homme !", pouvait-on lire dès les premières réactions. On pouvait également lire un commentaire du danseur Christophe Licata indiquant à quel point son "bro" lui manquait et un autre de Sandrine Quétier envoyant "un bisou" aux amoureux.

La semaine dernière, Alizée faisait déjà sensation sur Instagram en dévoilant une photo d'elle à l'âge de 11 ans. Ravissante, la jeune fille arborait alors une longue chevelure impressionnante.