Alizée, sa fille Annily fière de sa nouvelle vie : "Franchement, j'adore..."

Malgré son jeune âge, l'adolescente sait déjà quelles sont ses aspirations. Annily n'est pas attirée par le spectacle ou la chanson comme ses parents : "Moi j'aimerais travailler dans le marketing de la mode, de préférence pour les marques de luxe." Voilà une jeune fille bien décidée.

Grégoire Lyonnet et Alizée sont en Corse depuis six ans. Ils s'y sont réfugiés quelques jours seulement après leur coup de foudre et victoire dans la 4e saison de Danse avec les Stars. Ils viennent de célébrer leurs trois ans de mariage et seront bientôt les parents d'une petite fille. Et Alizée est ravie, comme elle le raconte à 50' Inside dans un grand sourire : "Les filles, c'est vraiment bien. Le seul problème avec les filles, c'est que Grégoire ne va avoir aucune autorité sur elle parce ce qu'il va être trop amoureux d'elle."