Alizée : Sa fille Annily se lance (déjà) dans la photo !

Alizée avait trouvé sa voie très jeune et sa fille Annily, fruit de ses amours avec son ancien compagnon Jérémy Chatelain, a visiblement elle aussi déjà trouvé ce qu'elle aimerait faire plus tard...

Sur Instagram, la chanteuse a posté une capture d'écran du compte que sa fille de seulement 12 ans a ouvert sur ce populaire réseau social. La raison ? Elle lui fait de la pub ! "Ma fille commence la photo @photos_by_ninie #proud #mygirl #happy #love", a commenté la star en légende. En effet, sur le compte en question, qui affiche déjà plus de 3 000 abonnés, on découvre une vingtaine de publications dont des paysages corses, des portraits ou des clichés d'animaux, comme le superbe chien de la famille, nommé Jon Snow en référence à Game of Thrones.

On vous laisse juger !