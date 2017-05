Alizée se dévoile bébé avec sa maman : Un très tendre cliché !

Dimanche 28 mai, à l'occasion de la fête des Mères 2017, de nombreuses stars ont préféré les réseaux sociaux au téléphone pour déclarer tout leur amour à leur chère maman. Parmi ces célébrités, la belle Alizée.

En effet, sur son compte Instagram très suivi, la jolie brune de 32 ans qui file le parfait amour avec son mari Grégoire Lyonnet a dévoilé une archive personnelle d'elle et de sa maman, accompagnée d'un petit mot. "Happy Mother's Day #Capo #Family#Love #BabyMe #Mothersday #Throwback", a-t-elle indiqué en légende du cliché la montrant toute petite en couche-culotte face à sa mère tout sourire.

Une chose est sûre, ce cliché mère-fille très vintage a aussitôt fait sensation sur le réseau social photographique ! Des milliers d'internautes se sont empressés de saluer la beauté de la publication. "Trop mimi cette photo et ta petite bouille", "On sait de qui tu tiens au niveau de la beauté !", "Elle est magnifique cette photo", "Merci Alizée, c'est une très belle photo ! Quelle jolie maman tu as !", pouvait-on lire dès les premières réactions.