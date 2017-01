Alizée : Son mari Grégoire se moque de sa nouvelle coupe !

Alors qu'ils sont actuellement en représentation dans toute la France avec la tournée de Danse avec les stars, Alizée et Grégoire Lyonnet prennent du bon temps. Le couple s'amuse et n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux sociaux...

Sur Instagram, Grégoire Lyonnet a ainsi rigolé de la coupe de cheveux de sa femme, laquelle affichait une chevelure brune frisée dont on ne sait pas vraiment si elle est naturelle ou si c'est une perruque. Le danseur a fait un photomontage d'elle et lui dans une pose imitant Monica et Chandler dans Friends, lors d'un épisode où la star de la série affiche une sacrée tignasse ! Il a même localisé la scène au Central Perk, célèbre café où se réunissaient les héros de la série. "1ers shows faits !!! Je sens que cette tournée va encore être au top! Ha oui au fait ma femme s'est transformée en Monica cette année mais elle est tjs aussi belle", a-t-il écrit en légende. Le cliché a été réalisé par le gagnant de la 7e saison de Danse avec les stars, Laurent Maistret, revenu de ses vacances aux Maldives.

Cette petite photo moqueuse n'est pas sans faire penser aux récents clichés vengeurs, de plus en plus osés, échangés par Marion Cotillard et Guillaume Canet...

Tous ceux qui souhaitent voir Alizée et Grégoire Lyonnet sur scène auront jusqu'au 4 mars prochain pour réserver des places. Le spectacle passera notamment à Rouen, Lille, Marseille, Nice, Monptellier, Orléans, Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon, Dijon...