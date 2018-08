Alizée, son rare coup de gueule à la plage : "Ça me rend dingue !"

Alizée n'est pas du genre à se plaindre sur ses réseaux sociaux. Pourtant, ce 13 août 2018, la compagne du danseur Grégoire Lyonnet n'a pas pu cacher son agacement.

En effet, alors qu'elle profitait tranquillement d'une plage corse en fin de matinée - rappelons que la chanteuse de Moi... Lolita vit à Ajaccio avec son époux –, Alizée a soudain constaté que des gens s'étaient installés juste à côté de sa serviette au milieu d'une vaste plage. Une situation effectivement agaçante.

C'est ainsi qu'elle a lâché en story Instagram : "Coup de gueule : Depuis ma naissance en Corse il y a 34 ans, je vais à la plage. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens aiment se coller. C'est quoi le concept ? Est-ce une éducation différente ? Un manque d'éducation ? Des plages il y en a beaucoup, du sable il y en a énormément et de la place on en trouve toujours." Et de poursuivre : "J'ai pas l'habitude de donner mon avis sur tout et n'importe quoi, mais là ça me rend dingue ! Le but de se coller autant ? Peut-être que les gens veulent partager les serviettes ? #basta" Puis, histoire d'être encore plus précise, la maman d'Annily (13 ans) a ajouté dans la foulée : "Je précise que 10cm sépare ma serviette des jeunes filles à côté de moi. #keepcool"

Le message est passé.