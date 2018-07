Alizée, son style inattendu à 11 ans : L'ex-lolita avait un petit truc en plus !

Quand on pense à Alizée, on la visualise tout de suite avec son carré court signature du début des années 2000. Cependant, avant de connaître le succès à l'âge de 16 ans grâce aux talents de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat, la jolie brunette d'aujourd'hui 33 ans arborait des cheveux longs !

Ce 18 juillet 2018, la maman d'Annily (13 ans) et épouse du danseur Grégoire Lyonnet a décidé de poster une archive familiale – postée quelques instants plus tôt par son père photographe Jo Jacotey – sur laquelle on la voit en maillot de bain au bord de la mer, le corps dans l'eau, en train de projeter de l'eau avec sa longue chevelure brune. "Quand j'avais 11 ans", a sobrement commenté la chanteuse du tube international Moi... Lolita sur Instagram.

Bien évidemment, les internautes ont beaucoup apprécié cette photo datant du milieu des années 90. "Wow, les cheveux !", "Wahouuu, la belle miss déjà à 11 ans", "Magnifique chevelure", "Et dire que maintenant tu gardes le visage et le corps d'une ado.... Lucky you", "Tu étais déjà trop belle", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La dernière fois qu'Alizée a partagé un cliché vintage, c'était le 4 juillet pour célébrer les 18 ans du single Moi... Lolita. On retrouvait celle qui était alors une lolita entourée de ses mentors de l'époque. Un cliché inédit qui a évidemment rencontré un énorme succès sur la Toile !