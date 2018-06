Alizée : Son tendre message à son mari Grégoire...

Alizée est une femme épanouie et son mari Grégoire Lyonnet n'est pas étranger à ce bonheur !

Ce 26 juin 2018, la chanteuse et danseuse de 33 ans a profité d'un événement, les 32 ans de son Grégoire, pour faire part justement une nouvelle fois de tout son amour pour le danseur et chorégraphe. "Joyeux anniversaire à mon amoureux, mon mari, mon ami, mon amant, mon partenaire, mon âme soeur, mon favori, mon pour toujours <3 #birthdayboy #endlesslove #onelove #32", a-t-elle écrit (initialement en anglais) en commentaire d'une photo en noir et blanc montrant le couple enlacé dans les coulisses d'un spectacle de danse.

On s'en doute, la publication a rapidement recueilli de très nombreux commentaires. "Vous êtes trop beaux, vous respirez le bonheur. Bon anniversaire à ton Grégoire", "Magnifique photo de vous deux, joyeux anniversaire !", "Quel modèle de bonheur vous faites", "Vous êtes trop mignons tous les deux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La semaine dernière, Alizée prenait déjà la parole pour partager sa joie avec le plus grand nombre. Deux ans plus tôt, l'interprète de Moi... Lolita et de J'en ai marre disait en effet "oui" en Corse à celui avec qui elle avait remporté la 4e saison de Danse avec les stars (TF1) quelques années plus tôt. "Deux ans #OneLove #BestHusbandEver", écrivait-elle en commentaire d'une photo en noir et blanc de sa sortie de l'église de Villanova.