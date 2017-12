Alizée : Tendre photo de son enfance et bel hommage à son "papi"

Sur Instagram, la chérie de Grégoire Lyonnet a en effet publié une photo datant de Noël 1993 à Ajaccio. Sur le cliché en question, la chanteuse prend la pose aux côtés de son frère Johann et d'un père Noël. "Quand notre papi faisait le Père Noël. Joyeux Noël à tous ainsi qu'aux gens qui vous sont chers #misshim #noel #family #90s", écrit-elle en guise d'hommage à son grand-père.

À l'époque âgée de 9 ans, Alizée portait des lunettes de vue à monture épaisse et rouge, était vêtue d'un pull à rayures et coiffée de couettes. Un adorable look de petite fille qui en a fait réagir plus d'un. "Quel beau souvenir, trop mignons", "Trop mimi, j'adore", "Tu n'as presque pas changé, c'est dingue ! Joyeux Noël", "Superbe cette photo", peut-on lire.

Ce n'est pas la première fois que la maman de la petite Annily, fruit de ses amours avec son ex-mari Jérémy Chatelain, partage un souvenir d'enfance. En février 2015 déjà, la grande gagnante de Danse avec les stars 4 (TF1) publiait sur les réseaux sociaux une adorable photo d'elle avec son frère Johann dans leur bain.