Alizée toujours blessée 4 ans après DALS ? Grégoire Lyonnet raconte !

Depuis le lancement de la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1, Grégoire Lyonnet donne son avis d'expert sur la compétition à nos confrères de Télé Star.

Dans la dernière parution du magazine, celui qui est devenu l'époux d'Alizée en juin 2016 a accepté de parler des blessures inévitables que les personnalités rencontrent à force d'entraînements. "Au bout de plusieurs semaines, surtout lorsque la star veut faire des grosses performances, il y a des bobos (...) Soit on fait trop d'efforts et un petit truc craque, soit le candidat fait une mauvaise chute, suite à un porté par exemple", a-t-il analysé.

Et Grégoire de revenir sur le cas d'Alizée, qui avait été blessée en fin de compétition lors de la 4e saison. "Alizée était touchée aux vertèbres le jour de la finale. Alors que le médecin lui disait qu'elle ne pourrait pas danser, elle a signé une décharge et elle a pris des antidouleurs. Quatre ans plus tard, elle a encore mal, à tel point que la douleur s'est déplacée vers l'épaule", a-t-il révélé.

Pourtant, l'ex-danseur du programme n'a pas manqué de rappeler que tout était mis en oeuvre par la production pour éviter les bobos. "Un kiné est présent sur le prime le vendredi et samedi et s'occupe des candidats. Ces derniers viennent le voir à la chaîne car chacun a mal quelque part. Souvent, les candidats se rendent compte que physiquement, Danse avec les stars, c'est difficile et qu'au final, ils seront tous victimes de petits bobos", a-t-il expliqué.

Une chronique à découvrir en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.