Alizée, un bébé dans sa vie : La star endosse avec fierté un nouveau rôle

Alizée n'est pas peu fière.

La chanteuse et danseuse de 33 ans, mariée au danseur Grégoire Lyonnet depuis juin 2016, a annoncé dans la soirée du 5 novembre 2017 qu'elle était officiellement devenue la marraine d'un petit bébé âgé de quelques mois seulement.

C'est sur Instagram, en légende d'un cliché en noir et blanc la montrant en train de porter le bébé dans ses bras, que la maman d'Annily (12 ans) a pris la parole. "Marraine officiellement <3 Anna-Lou <3 #proud #lovelygirl Photo prise par Annily", a-t-elle simplement commenté, ravie d'avoir été choisie par l'une de ses proches, prénommée Hélène, pour endosser ce rôle très symbolique.

Les fans de la chanteuse ne se sont évidemment pas fait attendre pour commenter la tendre photographie. "Félicitations", "Trop belle petite poupée et super prénom aussi, tu vas être une marraine au top !", "Oh le très joli bébé", "Une bien jolie poupée avec un bien joli prénom et une bien jolie marraine", pouvait-on lire dans les réactions.

Pour rappel, c'est le 8 août dernier - quelques heures après la naissance du bout de chou - qu'Alizée évoquait pour la première fois sur Instagram le fait qu'elle allait devenir l'heureuse marraine de la petite Anna-Lou. Une annonce qui avait déjà recueilli de nombreuses réactions et des milliers de likes...