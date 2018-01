Alizée : Vers un nouveau bébé en 2018 ?

Alizée va-t-elle renouer avec les joies de la maternité en 2018 ?

Depuis que la chanteuse des tubes internationaux Moi... Lolita, J'en ai marre ou encore J'ai pas 20 ans a croisé la route du danseur Grégoire Lyonnet en 2013 dans Danse avec les stars 4 sur TF1, sa vie a radicalement changé ! Devenue Mme Lyonnet durant l'été 2016 en Corse, la maman d'Annily (12 ans) – fruit de sa première union avec Jérémy Chatelain – regarde plus que jamais vers l'avenir et ne manque pas de projets.

Outre sa volonté de développer le studio de danse qu'elle a ouvert à Ajaccio avec son mari il y a quelques semaines, Alizée espère bien avoir un deuxième enfant avec lui. D'autant que celle qui a débuté sa carrière musicale au côté de Mylène Farmer a fait savoir cette année qu'elle ne comptait pas remonter sur scène avant un certain temps. Interrogée par Télé Star au sujet d'une possible future maternité, la star de 33 ans avait confié à la rentrée dernière : "C'est la prochaine étape." De son côté, Grégoire Lyonnet expliquait ne pas être pressé : "Plus tard, on veut agrandir la famille, oui." Et d'ajouter : "Il ou elle fera ses premiers pas dans notre studio."

Une chose est sûre, qu'il vienne au monde en 2018 ou un peu plus tard, ce bébé sera chouchouté par des parents aimants et pourra bien sûr compter sur la bienveillance d'une grande soeur qui semble déjà avoir tous les talents.