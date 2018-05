Allan Théo père d'une fille autiste : "Au début, j'ai eu beaucoup de mal..."

Questionné sur sa vie privée, Allan Théo a évoqué ses enfants, lui qui est le papa d'une petite fille de 5 ans ainsi que de Jaïnhaa, son autre fille, qui est autiste. Le chanteur de 46 ans n'a pas caché que les débuts ont été difficiles avec cette dernière...

"Au début, j'ai eu beaucoup de mal, car ce sont des enfants qui vivent dans leur monde et avec lesquels on peut difficilement communiquer. Et puis, avec Sophie, on s'est battus. Il est difficile de trouver une structure d'accueil. Nous avons donc mis en place nous-mêmes une stratégie pour que notre fille évolue. On est super contents, car Jaïnhaa progresse bien. Et elle m'apprend des choses", a-t-il confié à Closer. "Et nous sommes les témoins de son évolution. C'est incroyable. Cette petite fille ne s'exprimait pas et elle communique de mieux en mieux", a ajouté son complice Chris Keller.

Allan Théo est marié depuis plusieurs années avec Sophie, la soeur jumelle de l'actrice porno Ava Courcelles. Avec sa femme, que le chanteur dit avoir rencontré "dans une banque de gestion de fortune" qu'il avait intégré pendant deux ans grâce à son BTS de commerce international, il a ainsi tourné un clip érotique pour la chanson Je dérive. L'artiste a aussi pris part à des shows dans les salons de l'érotisme et même chanté dans des clubs échangistes !

L'interview d'Allan Théo est à retrouver dans Closer en kiosques depuis le 4 mai 2018.

Thomas Montet