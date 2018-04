Allison Mack et sa secte sexuelle : Libérée de prison contre 5 millions !

Lors de sa première audience par la cour fédérale de Brooklyn, Allison Mack, alias Chloe Sullivan dans la série à succès Smallville, avait pris connaissance des charges retenues contre elle et s'était vu refuser une remise en liberté sous caution. Finalement, le juge a décidé de se montrer plus un peu plus clément...

Comme le rapporte l'Associated Press, Allison Mack a été une nouvelle fois entendue par la justice, mardi 24 avril 2018. À l'issue de l'audience, elle a été libérée contre une caution de 5 millions de dollars et placée en résidence surveillée au domicile de ses parents en Californie. Elle portera également un bracelet électronique. Des précautions importantes qui s'expliquent par le fait que l'actrice américaine de 35 ans avait trouvé refuge au Mexique avant d'être finalement arrêtée et ramenée aux États-Unis, le mois dernier. Elle avait été arrêtée conjointement avec Keith Raniere, le leader de la secte Nxivm, dont elle est soupçonnée d'avoir été la numéro deux... Les deux protagonistes auraient entretenu une relation sexuelle.

Allison Mack a notamment été inculpée de trafic sexuel et d'esclavagisme. Elle a plaidé non coupable. On lui reproche d'avoir recruté des femmes pour satisfaire les désirs sexuels de Keith Raniere. Des femmes qui auraient d'ailleurs été marquées au fer rouge des initiales du leader ! Dans cette affaire rocambolesque, on a appris que l'actrice aurait été recrutée il y a quelques années par son ancienne collègue de Smallville, Kristin Kreuk, et qu'elle aurait à son tour essayé de recruter des personnalités comme Emma Watson ou Kelly Clarkson.

