Allison Mack : La fille d'une star de Dynastie victime de sa secte

Allison Mack, qui a été l'un des personnages principaux de la série Smallville (2001-2011), a plaidé en partie coupable sur deux des sept chefs d'accusation pour lesquels elle avait été inculpée en avril dernier. Alors que la justice suit son cours, de nouveaux détails émergent à propos de la secte NXIVM dont elle est accusée d'avoir été l'une des responsables avec le leader Keith Raniere, lui aussi jugé actuellement.

Comme le rapporte le New York Post, une femme prénommée Nicole a apporté un témoignage au cours duquel elle a affirmé qu'Allison Mack (36 ans) avait fait d'India Oxenberg l'une de ses esclaves. Cette dernière n'est autre que la fille de l'actrice Catherine Oxenberg, alias Amanda Bedford Carrington dans la série culte Dynastie. Ladite Nicole a affirmé qu'Allison Mack forçait India Oxenbergn à s'affamer en ne consommant que 500 calories par jour. "Allison essayait de faire en sorte qu'India tombe à un certain poids et il a été décidé qu'il fallait qu'elle pèse 48 kilos. C'était vraiment très dur de la regarder, parfois. C'était dur pour elle", a confié la fameuse Nicole.

La source entendue par la justice n'a pas manqué de décrire l'ancienne actrice comme "manipulatrice" et a par exemple affirmé qu'elle forçait les femmes recrutées dans la secte à faire des photos de groupe sur lesquelles elles devaient poser nues. Des "photos de famille" selon les mots d'Allison Mack, envoyées au leader Keith Raniere.

Pour rappel, avant d'être acceptées comme esclaves – de nombreuses victimes pensaient rejoindre un groupe de développement personnel –, les femmes devaient fournir divers éléments compromettants pour elles (photos, lettres, documents) que l'organisation se réservait le droit de rendre publics si elles essayaient de la quitter. Elles devaient également subir un marquage consistant à tracer sur la peau des lettres, souvent les initiales de Raniere, à l'aide d'un stylo à cautériser qui brûlait les chairs...

Thomas Montet