Allison Mack : La star accusée d'esclavagisme sexuel, harcelée par un homme...

Comme le rapporte le site TMZ, Allison Mack, qui incarnait le personnage de Chloe Sullivan dans la série Smallville, a fait appel à la justice. L'actrice de 36 ans, qui loge désormais chez ses parents en Californie après avoir été libérée contre une caution de 5 millions de dollars en avril dernier, se dit harcelée et a obtenu une mesure d'éloignement.

Un juge a ordonné à Thomas Sekera, un mystérieux homme de 53 ans, de se tenir éloigné d'Allison Mack et du domicile où elle est assignée à résidence surveillée, à Los Angeles. L'actrice a elle-même signalé le comportement dérangeant de cet homme après avoir constaté que rien qu'au mois de novembre 2018, il avait frappé à la porte du domicile en affirmant vouloir l'aider à préparer sa défense dans le cadre du procès où elle est accusée d'esclavagisme sexuel ; qu'il était entré sur la propriété pour regarder à l'intérieur de la maison par toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et qu'il avait attendu devant le porche pendant six heures...

Pour rappel, Allison Mack a notamment été inculpée de trafic sexuel et d'esclavagisme par la cour fédérale de Brooklyn. Des faits pour lesquels elle a plaidé non coupable... On lui reproche d'avoir recruté des femmes pour satisfaire les désirs sexuels de Keith Raniere, le fondateur de la secte Nxivm. Elle-même aurait d'ailleurs créé une autre branche, dite DOS.

Thomas Montet