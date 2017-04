Alma et son chéri mort à 21 ans : "Je n'arrivais pas à m'en remettre..."

À seulement deux semaines de la finale de l'Eurovision, où elle représentera la France, force est de constater que la jeune Alma ne suscite guère d'enthousiasme autour d'elle quand, à la même période l'an passé, son prédécesseur Amir était très soutenu. Qu'à cela ne tienne, la chanteuse se lance dans le marathon promo pour se faire connaître du public.

C'est dans les pages du magazine Gala que l'on en apprend un peu plus sur la jeune femme de 28 ans, de son vrai nom Alexandra Maquet, qui défendra les couleurs tricolores avec la chanson Requiem. D'ailleurs, Alma y raconte ses débuts dans la musique. Si elle gagne un concours de chant à l'âge de 13 ans, c'est en réalité en 2012 que tout bascule vraiment. En effet, alors qu'elle avait fait des études entre Miami (où son père travaillait), Bruxelles et Milan, pour travailler dans de grands groupes, la mort de son chéri de l'époque, dans un accident de scooter, viendra tout remettre en cause. "Je n'arrivais pas à m'en remettre, et je suis parvenue à extérioriser ma peine en chansons", dit-elle.

Alma se sera donné les moyens de réaliser son rêve, s'inscrivant par exemple dans une école d'écriture et de composition à Paris. Elle y fera notamment la rencontre de Mademoiselle K. Comme beaucoup d'autres avant elle, c'est par YouTube qu'elle se fera ensuite repérer pour rejoindre l'émission Les Chansons d'abord. Dans le programme de France 3, elle rencontre le parolier et compositeur Nazim Khaled, qui lui a écrit la chanson Requiem. L'an passé, c'est aussi lui qui avait également signé J'ai cherché d'Amir, ce qui avait offert au chanteur une très jolie 6e place. Alma réussira-t-elle à faire mieux ? Réponse le 13 mai...

Thomas Montet