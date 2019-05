Alma : La chanteuse, bouleversée, lance un appel à l'aide...

Auprès de ses 12 000 abonnés sur Twitter, la chanteuse Alma, de son vrai nom Alexandra Maquet, a lancé un appel à l'aide, le 12 mai, après une promenade à Paris. La jeune femme de 30 ans a perdu son chien et espère bien que les réseaux sociaux pourront faire des miracles.

"Perdu Nino, shiba inu mâle, vers les pelouses du Louvre [dans le 1er arrondissement de la capitale, NDLR] cet après-midi, merci pour votre aide, un partage et gardez les yeux ouverts si vous êtes dans les rues de Paris ce soir, merci beaucoup", a écrit Alma, sous le coup de l'émotion. La sympathique interprète de la chansons Requiem n'a pas manqué de diffuser deux photos de son très joli chien. Une initiative partagée par son amoureux, le compositeur et chanteur Nazim Khaled. "Les amis, ce n'est pas le lieu pour cela excusez-moi mais j'ai perdu aujourd'hui vers 13h mon chien que j'aime (shiba Inu d'un an et demi) à Paris aux Tuileries, récompense pour qui le ramènerait et merci à ceux qui partageront", a-t-il écrit lui aussi avec une photo de l'animal.

Très vite, les internautes ont envoyé des messages de soutien aux deux artistes et l'un d'eux a eu la bonne idée de partager avec la chanteuse le lien du site PetAlert France. Ce site permet de "diffuser facilement et rapidement des avis de disparition ou de découverte d'animaux à travers de multiples canaux d'information". On souhaite de tout coeur à la jeune femme de retrouver son chien mais, malheureusement, il faut avoir à l'esprit que les shibas sont de plus en plus la cible de voleurs car ils sont devenus très prisés ces dernières années (le très suivi youtubeur Squeezie en a un) et coûtent très chers. Le site spécialisé dans les canidés Chien.com souligne qu'environ 70 000 chiens sont volés en France chaque année et qu'il s'agit d'un phénomène en constante augmentation...

Thomas Montet