Aly Raisman et Simone Biles : Gymnastes olympiques sexy pour Sports Illustrated

Dans quelques semaines, le Sports Illustrated Swimsuit 2017 paraîtra en kiosques ! Le magazine commence le marathon promo sur la toile où il a annoncé les participations de deux gymnastes olympiques. Exit les bodies de compétition, Aly Raisman et Simone Biles font étalage de leur dextérité impressionnante en maillots de bain...

Les États-Unis vouent un culte à leurs athlètes ! Ils leur ont encore manifesté leur amour et leur admiration cet été, à l'issue des Jeux olympiques de Rio. Simone Biles y a remporté cinq médailles, dont quatre en or et une en équipe. La jeune femme de 19 ans réalise un nouveau numéro de gym dans les pages du numéro 2017 de Sports Illustrated Swimsuit. Elle y pose au côté de son amie et partenaire Aly Raisman.

Les deux femmes apparaissent dans une vidéo des coulisses de leur séance photo. Aly et Simone ont exécuté leurs figures en bikinis à Houston, devant l'objectif de James Macari. Sports Illustrated Swimsuit a profité de la publication des premières images pour annoncer le coup d'envoi des VIBES by Sports Illustrated Swimsuit. Le festival de deux jours se tiendra dans la ville texane les 17 et 18 février.