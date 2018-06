Alyssa Milano : Son inattendue et très belle proposition pour venir en aide...

Ce n'est pas la première fois qu'elle s'exprime contre les choix du président Républicain Donald Trump mais, cette fois-ci, l'actrice Alyssa Milano s'engage concrètement. L'ex-star de la série Charmed a ainsi décidé de réagir suite à la politique de "tolérance zéro" voulue par le président concernant les immigrés illégaux et qui plaçait jusque récemment les enfants mineurs dans des camps loin de leurs parents.

La star de 45 ans, originaire de Brooklyn, a rédigé une lettre pour Edward Myers Hayes, patron de l'organisation Cayuga Centers, dans laquelle elle dit vouloir aider l'organisation concernant la rétention des mineurs. "Les dernières semaines ont fendu le coeur des Américains. Nous avons vu la destruction humaine à la frontière avec le Sud alors que d'innocents enfants, déjà traumatisés, étaient basiquement kidnappés de leurs familles dans une volonté xénophobe de la politique Trump", écrit la star citée par The Hollywood Reporter.

La star, elle-même maman de deux enfants, estime que de "mettre en prison des enfants c'est tout simplement une erreur" et que cette politique migratoire vient marquer "un chapitre noir de l'histoire de notre pays". Alors que l'organisation offre la possibilité à des volontaires d'accueillir des mineurs le temps que le sort de leurs parents soit décidé par la justice, Alyssa Milano a proposé de mettre à disposition sa résidence de New York ! "En tant que mère, je sais que les enfants ont besoin d'être réunis avec leurs parents, aux Etats-Unis tout particulièrement (...) Ces enfants ont besoin de compassion, de stabilité et plus que tout d'amour. A eux, j'offre ma maison et mon coeur, mon amour et toute la stabilité possible jusqu'à ce qu'ils soient avec leurs parents", a-t-elle assuré. La star doit remplir un dossier auprès des autorités compétentes et elle pourra alors accueillir quelques enfants.

Ce beau geste intervient en même temps que celui de George Clooney et sa femme Amal qui ont fait un très généreux don.

Thomas Montet