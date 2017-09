Alysson Paradis amoureuse et Ludivine Sagnier: Deux belles "Mothers" à Deauville

Tantôt sous la pluie, tantôt sous le soleil, le Festival du Film Américain de Deauville se poursuit avec les aléas de la météo. Vendredi 8 septembre, le CIO accueillait la première du film qui avait tant fait jaser à Venise, Mother !. Son réalisateur, Darren Aronofsky, était présent sans son actrice principale et compagne Jennifer Lawrence. Mais pour l'applaudir, de nombreuses personnalités françaises avaient fait le déplacement dans la cité balnéaire normande.

Parmi elles, une actrice et "mother" (mère) divine (elle a deux filles) : Ludivine Sagnier. On pouvait aussi croiser Marilou Berry, Astrid Berges-Frisbey mais aussi Audrey Pulvar, qui malgré la pluie, n'a pas manqué de brandir une pancarte sur laquelle était écrit sa "solidarité avec St Martin et St Barth" les deux îles françaises qui ont été ravagées par l'ouragan Irma. La journaliste, d'origine martiniquaise (elle qui a grandi à Fort-de-France) a été évidemment touchée par le sort des îles voisines de la sienne, laquelle a aussi été frappée avec des dégâts bien moins importants.

On a également croisé Alysson Paradis, venue au bras de son chéri et papa de son fils, Guillaume Gouix, ainsi qu'Héloïse Letissier (Christine & The Queens), JoeyStarr et Grégory Fitoussi, la pétillante Bérengère Krief, Anne Le Ny mais également une belle et glamour Joyce Jonathan, remarquée dans sa robe verte. Laetitia Dosch, les jurés Leonor Varela, Anaïs Demoustier et Abd Al Malik avec leur présidente Emmanuelle Bercot, Danièle Thompson et Guillaume Gallienne, Céline Sallette, Patrick Braoudé et sa femme Guila ou encore Olivier Baroux et son épouse Coralie étaient également de la partie.

Dans la journée, c'est Michelle Rodriguez qui était dans la lumière. L'actrice de la franchise Fast & Furious dévoilait sa cabine sur les fameuses planches de Deauville. Un honneur qui est revenu, ce samedi 9 septembre, à Woody Harrelson, que l'on a récemment vu en bad guy dans La Planète des Singes : Suprématie.