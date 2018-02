Alysson Paradis et Guillaume Gouix : Le couple uni par la force de l'amour

Une brigade pas comme les autres

A travers les sweats de La Brigade de l'amour, Alysson Paradis et Guillaume Gouix soutiennent Le Refuge, organisation fondée en 2003 et dont la vocation est d'offrir un hébergement temporaire et de soutenir les jeunes homosexuels majeurs victimes d'homophobie et de transphobie, notamment dans le cadre de leur propre cellule familiale.

Mais au fait, qu'est-ce que la Brigade de l'amour exactement ? Purepeople s'est entretenu avec le fondateur de ce label solidaire créé en 2014, le Lyonnais Jean-Max Carier âgé de 33 ans : il met la lumière sur sa démarche.

Tout commence par une rupture amoureuse brutale, alors qu'un mariage se préparait. Après avoir digéré la douleur et accepté la séparation, Jean-Max décide de changer de vie pour se reconstruire. C'est dans cette dynamique que cet humaniste romantique lance une page Facebook où il diffuse ses pensées. Face au succès de ses phrases pleine d'amour qui rassemble une communauté de "Brigadiers de l'amour", il crée les "Apéros de l'amour", pour recréer du lien entre les gens, pas forcément célibataires. Et pourquoi pas porter une ligne de sweats qui répandraient aussi l'esprit de ce qui devient "La Brigade de l'amour" ? Naît alors la Love Collection, "vêtements à messages porteurs de sens".

Le chapitre suivant sera celui des ambassadeurs, qui permettent d'apporter un coup de projecteurs médiatiques. Surtout quand le premier se nomme... Jean Dujardin ! Jean-Max l'aborde, lui explique son concept et convainc celui qui est actuellement à l'affiche du Retour du héros. Sa compagne Nathalie Péchalat est également séduite et plus tard, c'est Guillaume Gouix, son partenaire dans La French, qui découvre la Brigade à travers la star oscarisée. Le comédien attendu dans le biopic sur Alain Prost n'a pas de mal à impliquer sa chérie Alysson Paradis et les amoureux vont plus loin en imaginant le logo des sweats, des pommes d'amour.