Alysson Paradis : Son chéri déclare son amour à son "amie" et sa "maîtresse"

En couple depuis trois ans, Alysson Paradis et Guillaume Gouix ne manquent pas de poster régulièrement des clichés complices de leurs escapades en amoureux ou même en famille et entre amis. Ils sont également les parents comblés d'un adorable petit garçon bientôt âgé de 2 ans. Le prénom de l'enfant n'a jamais été révélé. "Avec Guillaume, on forme une équipe, on est amoureux fous, on est mille choses. Il est mon ami, il m'entraîne vers le haut. C'est encore plus vrai depuis qu'on est parents. Quand je travaille, il assure, il s'occupe de notre fils", déclarait justement la jeune maman dans une interview récemment accordée au Parisien. Une famille formidable, comme on les aime !