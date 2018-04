Amadou Ba, ancien champion de France de boxe thaï, sauvagement assassiné

La presse révélait dès le 4 avril 2018 le sanglant assassinat d'un homme survenu la veille dans le Val-de-Marne. Aucun nom n'était alors mentionné. La victime, coincée par quatre hommes qui lui ont tiré dessus alors qu'il était en voiture et arrêté à un feu rouge, a été achevée par de multiples coups de batte de base-ball et de barre de fer. Ce Francilien s'est finalement révélé être l'ancien champion de France de boxe thaï Amadou Ba.

Âgé de 39 ans, le sportif revenait d'un cours de boxe qu'il avait donné au gymnase Casalis de Créteil lorsqu'il a été agressé dans le secteur de la zone d'activité Europarc à Bonneuil. Rapidement pris en charge par les secours, le père de famille de quatre enfants est mort des suites de ses blessures à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, aux alentours de minuit.

Amadou Ba avait cessé sa carrière de boxeur mais possédait un beau palmarès dans le muay thaï (boxe thaïe). Pensionnaire du Mahmoudi Gym puis du BMT91, il avait été champion de France FFMDA (Fédération de muay thaï et disciplines associées) en 2005. La communauté de muay thaï ne cesse depuis de lui rendre hommage. "Nous adressons nos plus profondes condoléances à la famille, aux proches et amis de l'ancien Champion de France de muay thaï, Amadou Ba, sauvagement assassiné la nuit dernière. Que son âme de guerrier repose désormais en paix", a publié Martial Spirit, le portail des arts martiaux & sports de combat sur son compte Twitter.