Amal Clooney : Accouchement imminent, George annule un déplacement important

Dans quelques petits jours à peine, Amal et George Clooney deviendront parents pour la toute première fois. Enceinte de jumeaux, l'avocate libano-britannique de 39 ans profite de ses derniers instants de grossesse dans la plus grande sérénité, entourée de son mari et de sa famille qui vient lui rendre régulièrement visite dans leur demeure anglaise, à Sonning Eye dans le Berkshire.

Dans l'attente de cet heureux événement, l'acteur de 56 ans a donc naturellement ralenti le rythme de ses nombreux engagements. Dimanche 28 mai, la star oscarisée était pourtant attendue à Erevan, en Arménie, pour assister à la cérémonie du Aurora Prize for Awakening Humanity, événement qu'il copréside depuis plusieurs années. Ce rendez-vous caritatif est organisé en hommage aux survivants du génocide arménien et récompense les personnes "qui se sont distinguées pour leur dévouement dans la défense d'une cause humanitaire", comme le souligne le site internet officiel.

Malheureusement, George Clooney (dont la dernière apparition publique, seul sans sa femme, remonte à fin avril) a dû faire exception cette année. Selon le magazine People, le futur papa a effectivement annulé sa venue et s'en est excusé par le biais d'un message vidéo qui a été diffusé au cours de la soirée, évoquant la raison pour laquelle il n'a pu se rendre en Asie. "Je serais bien venu mais si je venais là-bas et que ma femme accouchait des jumeaux pendant que j'étais à Erevan, je pourrais ne plus jamais rentrer à la maison", a-t-il glissé avec humour, confirmant ainsi l'accouchement prochain de son épouse.

La naissance des jumeaux Clooney est donc imminente. Désireux de protéger sa vie privée, le couple de stars n'a pas évoqué le sexe des futurs bébés, même si plusieurs rumeurs persistantes ont établi qu'il s'agissait de jumeaux dizygotes. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que l'on ait le fin mot de l'histoire...