Amal Clooney au mariage royal : Divine en jaune au bras d'un certain George...

Presque deux semaines après sa participation au prestigieux Met Gala 2018 à New York, Amal Clooney est de nouveau de sortie pour ce qui a tout du mariage de l'année : celui de son amie Meghan Markle et du prince Harry. Actuellement en tournage en Italie, l'époux de la célèbre avocate des droits de l'Homme, l'acteur George Clooney, a pu finalement se libérer et accompagner son épouse.

Si au Met Gala, Amal Clooney a froissé le couturier Tom Ford en choisissant de ne pas porter sa robe mais une création, pour le moins audacieuse, du Londonien Richard Quinn, l'avocate a joué la prudence pour le mariage de Meghan et Harry. Prudence dans la coupe, avec un long fourreau qui met parfaitement en valeur sa taille et sa silhouette élancée, le tout d'un jaune très franc, chaud et lumineux. Un sans-faute signé Stella McCartney pour Amal Clooney qui fait preuve une nouvelle fois d'un goût très sûr. À ses côtés, George Clooney affichait son habituel sourire aussi hollywoodien que désarmant...

Amie de Meghan Markle, Amal Clooney aura apporté sa touche à cette cérémonie. Un petit coup de pouce qui ne passera pas inaperçu, puisqu'elle a présenté son coiffeur londonien à l'ancienne actrice quand elle s'est installée dans la capitale britannique. Miguel Perez, c'est son nom, aurait déclaré au Mail on Sunday qu'il s'occupait désormais de la couleur et la coupe de Meghan. C'est en tout cas lui qui devrait la coiffer pour ce grand jour...