Amal Clooney et Cindy Crawford jouent les disco queens face à Kim Kardashian

Saturday Night Fever ! Pour sa soirée d'Halloween, la marque de tequila Casamigos – co-fondée par George Clooney et son BFF Rande Gerber – a mis les petits plats dans les grands. Pour cette grande fiesta, les convives – et quels convives ! - étaient invités à se déguiser, tout en respectant le thème de la soirée : le disco / rétro.

À ce petit jeu, il fallait compter sur Amal Clooney et sa copine Cindy Crawford (l'épouse de Rande Gerber). Les deux amies se sont grimées en disco queens et se sont imposées comme les reines de la soirée. C'est une Amal en robe scintillante et coupe affro que l'on a pu découvrir au côté d'une déjantée Cindy Crawford. La célèbre top model était quant à elle imitée par ses enfants, Kaia et Presley.

Parmi les nombreux invités, figuraient Ariel Winter et son chéri, la sculpturale Alessandra Ambrosio, Courtney Love, une Shannen Doherty rayonnante avec son compagnon Chris Cortazzo, Joanna Krupa ou encore Jon Hamm. Une autre star n'est pas passée inaperçue : Kim Kardashian. L'icône de télé-réalité a fait le déplacement, sans Kanye West mais avec son BFF Jonathan Cheban. Le couple a aimanté les regards, et notamment Kim K qui a rendu hommage à Sonny et Cher en reproduisant à l'identique un look emblématique de la chanteuse lors d'une soirée où elle était accompagnée de son mari Sonny (avec qui elle a formé un duo en 1963).

Durant la soirée, ont été croisés d'autres people tels que Rachel Zoe, Derek Hough et sa compagne Hayley Erbert, Brittny Gastineau, Molly Sims, Charlotte McKinney, Michelle Trachtenberg, Seth MacFarlane ou encore Eiza González.