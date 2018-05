Amal Clooney et Scarlett Johansson : Divines au Met Gala avec leurs beaux chéris

Comme chaque année, le Met Gala s'offre un parterre de stars ahurissant et un défilé de looks des plus spectaculaires et audacieux. L'édition 2018 qui s'est tenue ce lundi 7 mai à New York n'y a pas échappé, avec de nombreuses vedettes et stars hollywoodiennes au menu. Parmi elles, George Clooney. Mais ce n'est pas l'ex-acteur d'Urgences qui a aimanté tous les regards, mais bien sa femme, Amal. La jeune maman et avocate britannique était l'une des présentatrices de la soirée.

Sur le tapis rouge, Amal Clooney a assuré le spectacle avec une maestria qu'on lui reconnaît bien. Pas besoin d'être une star de la télé, de la mode ou de la musique pour épater la galerie avec sa classe folle. Dans une robe Richard Quinn, la belle d'origine libanaise arborait notamment une longue traîne florale. On ne sait pas si elle a vraiment respecté le thème de l'exposition "Corps célestes : Mode et imagerie catholique", mais Amal n'a pas opté pour les croix et autres couronnes que l'on a vu défiler sur le tapis rouge du Met Gala.

Non loin de George et sa belle, on a également croisé Scarlett Johansson et son chéri Colin Jost. Après avoir posé pour la première fois ensemble lors de la première d'Avengers: Infinity War dans lequel ScarJo reprend le costume de Black Widow, le couple a embrayé avec le prestigieux Met Gala. L'actrice a fait sensation puisqu'elle portait une robe Marchesa, se posant ainsi comme la première célébrité à porter la marque de Georgina Chapman depuis le scandale qui a éclaboussé son ex-mari, Harvey Weinstein.

D'autres couples hollywoodiens ont foulé le red carpet, comme Bradley Cooper (très élégant en Tom Ford) et la belle Irina Shayk, l'oscarisé Gary Oldman et sa femme Gisele Schmidt, Amanda Seyfried (en Prada) et son mari Thomas Sadoski, Salma Hayek et Francois-Henri Pinault, Letitia Wright (excellente dans Black Panther) et l'acteur de Star Wars John Boyega, Paul Bettany et Jennifer Connelly, Colin Firth et Livia Giuggioli ou encore Cindy Crawford avec Rande Gerber.