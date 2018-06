Amal Clooney fait pleurer son mari George avec une sublime déclaration d'amour

On se souvient encore de la tendre déclaration d'amour publique que George Clooney lui avait adressée après avoir reçu son César d'honneur en mars 2017. Un an plus tard, sa femme Amal lui a rendu la monnaie de sa pièce lors du American Film Institute's 2018 Life Achievement Award Gala Tribute consacré à George Clooney ce jeudi 7 juin au Dolby Theatre, Hollywood.

Face à un parterre de stars, parmi lesquelles Cate Blanchett, Jennifer Aniston, Bill Murray ou encore Cindy Crawford, Amal Clooney a parlé pour la première fois publiquement de son mari. Nerveuse, elle a livré un discours aussi sincère que touchant. "C'est quelque part plus facile pour moi de m'adresser à une cour pour défendre un détenu que de parler publiquement pour la première fois de mon mari comme je le fais", a commencé la brillante avocate spécialisée dans les droits de l'homme, sublime dans une robe Prada.

Sur la scène du Dolby Theatre et sous les yeux de son chéri, elle a loué son côté "gentleman dans tous les sens du terme", sa générosité comme son engagement pour les causes qui lui sont chères. "Ces attributs font aussi de lui un merveilleux père et mari, poursuit-elle en s'aventurant alors sur un terrain plus privé. J'ai rencontré George quand j'avais 35 ans et que je commençait à me résigner à l'idée de finir vieille fille. Puis on s'est rencontré et on a commencé à se planquer dans son appartement à Londres et très vite j'ai senti, quoi qu'il puisse arriver, que je ne voudrais être avec personne d'autre que lui."

"Je n'arrivais pas à dormir quand nous étions séparés et on m'a dit que j'affichais un sourire immense et que je penchais la tête quand je lisais ses messages ou les lettres qu'il cachait dans son sac, raconte-t-elle. Cinq ans plus tard, rien de tout cela n'a changé. C'est la personne qui a mon admiration la plus totale et aussi la personne dont le sourire me fait fondre à chaque fois. Mon amour, ce que j'ai découvert avec toi, c'est le grand amour que j'ai toujours espéré. Et te voir avec nos enfants, Ella et Alexander, est la plus grande joie de ma vie."

Totalement amoureuse, Amal s'est adonnée à une véritable déclaration d'amour. "Tu as rempli notre maison de rire et de bonheur, et ce bien avant que nos enfants calculent que leur 'da-da' est Batman, un renard parlant ou l'ami de Mary Poppins, glisse-t-elle. Je suis tellement fière de toi, mon amour. Félicitations pour ce grand honneur que tu reçois ce soir. Je suis fière de toi, mais je sais aussi que lorsque nos enfants découvriront non seulement ce que tu as fait mais surtout qui tu es, ils seront fiers de toi également."

Il se murmure que George Clooney avait littéralement les larmes aux yeux devant les mots de sa dulcinée. Et on le comprend !