Trois mois après son accouchement, Amal Clooney se remet au travail. Comme l'a révélé mardi 5 septembre le site spécialisé E! News, la juriste de 39 ans a effectivement mis un terme à son congé maternité, reprenant "cette semaine" le cours de ses dossiers dans le prestigieux cabinet d'avocats Doughty Street Chambers, à Londres.

Une rentrée "douce-amère" pour la maman des jumeaux Ella et Alexander (nés le 6 juin dernier), qui prévoit de se remettre à travailler "progressivement" dans un premier temps. "Elle a des sentiments partagés sur le fait d'y retourner. Elle a adoré chaque minute de son été avec les jumeaux qui lui manqueront immensément, mais elle a également hâte de reprendre le cours de sa carrière et de retourner au bureau", a révélé un informateur.

Bien évidemment, la jeune maman peut compter sur les encouragements de son célèbre mari. "George la soutient énormément dans tout ce qu'elle entreprend et il sait que son travail la passionne. Il est très excité pour elle et il sait qu'elle parviendra à trouver le bon équilibre entre son rôle de mère et sa carrière professionnelle", a-t-on conclu.

Samedi, Amal et George Clooney avaient signé leur première apparition officielle depuis la naissance de leurs bébés à l'occasion de l'avant-première du film Bienvenue à Suburbicon, présenté à la Mostra de Venise. Sur le tapis rouge, l'acteur de 56 ans avait évoqué ses enfants avec beaucoup de tendresse, révélant la raison pour laquelle le couple avait choisi les prénoms Ella et Alexander. "Nous savions qu'ils allaient être très regardés, épiés, que leur moindre mouvement serait jugé, nous voulions qu'ils aient du répit avec leur prénom. Nous avons cherché des prénoms normaux. Nous n'avons pas eu d'inspiration. Ce n'était pas en référence à Alexandre Le Grand et Ella Fitzgerald", avait-il admis.