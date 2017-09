Amal Clooney : Jeune maman glamour et radieuse à Venise au bras de George

C'est ce qui s'appelle faire une entrée remarquée. En retrait depuis plusieurs semaines afin de se concentrer sur leur nouvelle vie de parents après la naissance des jumeaux Ella et Alexander, Amal et George Clooney sont finalement réapparus devant l'objectif des caméras.

Jeudi 31 août, l'avocate de 39 ans et l'acteur de 56 ans ont ainsi été vus à leur arrivée à Venise, ville romantique et chargée de symboles puisque c'est ici qu'ils s'étaient mariés en septembre 2014. Complices à bord d'un bateau-taxi, les jeunes parents étaient présents pour assister à la 74e édition de la Mostra de Venise, où sera présenté samedi soir le nouveau film du réalisateur américain, Bienvenue à Suburbicon.

Vêtue d'une longue robe bustier de la maison Ermanno Scervino, Amal Clooney était absolument chic et glamour, plus radieuse que jamais. Les jambes nues et le teint halé, l'épouse de la star hollywoodienne a visiblement déjà retrouvé sa silhouette de jeune fille, douze semaines à peine après son accouchement.

Ces derniers mois, Amal et George Clooney ont profité de leur congé parental pour se ressourcer et passer leurs vacances dans leur propriété du lac de Côme, située à quelques petites heures de trajet de Venise. Interrogé cette semaine par l'Associated Press, le comédien américain s'était d'ailleurs exprimé sur son rôle "terrifiant" de père, affirmant que son "travail du moment" était de "changer les couches et de promener les bébés". "Je n'aurais jamais imaginé avoir des jumeaux à 56 ans. Mais ça ne sert à rien de faire des plans. Il vaut mieux profiter du voyage", avait-il déclaré, avant d'ajouter au sujet d'Amal : "C'est une vraie athlète olympique, elle [s'épanouit dans son rôle de mère] à merveille."