Amal Clooney : L'épouse de George provoque la colère d'un célèbre designer...

Amal Clooney a vraisemblablement provoqué la colère du célèbre couturier Tom Ford après avoir décidé au dernier moment qu'elle ne porterait pas la robe qu'il lui avait prêtée pour le Met Gala. Le 7 mai 2018, l'avocate de 40 ans était l'une des stars du fameux événement mode, soirée qu'elle présentait au côté d'Anna Wintour, Rihanna et Donatella Versace. Venue au bras de son époux George Clooney, Amal avait foulé le tapis rouge dans une tenue (pantalon et bustier capé) du designer Richard Quinn.

En réalité, ce choix vestimentaire était une "tenue de secours". Comme le révèle la Page Six mardi 15 mai, la maman des jumeaux Ella et Alexander (11 mois) devait se rendre à la soirée, dont le thème était Corps célestes : la mode et l'imagination catholique, vêtue d'une longue robe rouge Tom Ford. Hésitante, elle avait fini par prévenir au dernier moment les équipes du designer qu'elle optait pour une autre tenue. "Ils étaient agacés, évidemment, mais ils ont fait preuve de compréhension, lui ont dit que ce n'était pas grave si elle choisissait un autre styliste mais qu'ils préféraient qu'Amal ne porte pas la robe tout court si elle n'avait pas l'intention de la porter sur le tapis rouge du Met Ball", a glissé un indiscret.

Ne prenant cette dernière doléance pas en considération, Amal Clooney a quand même fait le choix de revêtir la robe Tom Ford pour l'after party du Met Gala. C'est là que les esprits se sont échauffés, la Page Six assurant que Tom Ford et ses équipes étaient "surpris et furieux en voyant qu'Amal avait ignoré leur demande". La juriste libano-britannique aurait "insisté" pour changer de tenue en plein milieu de la "boutique de souvenirs" du Metropolitan Museum of Art, musée où est organisé l'événement chaque année.

Si cette décision de dernière minute a provoqué un petit accrochage diplomatique, c'est parce que le magazine Vogue, qui conduit l'événement, a tout fait pour tenter d'encourager Amal Clooney à s'en tenir à la robe Tom Ford, proche d'Anna Wintour. Difficile cependant de s'opposer à l'avocate, qui était l'une des organisatrices de cette édition.