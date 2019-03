Amal Clooney somptueuse tout de satin vêtue, au bras de George

C'est une habitude mais on ne s'en lasse pas : George et Amal Clooney étaient encore une fois resplendissants lors d'une sortie publique ! Le power couple étaient attendus dans le cadre de l'événement caritatif People's Postcode Lottery à Édimbourg en Écosse le 14 mars 2019.

Glamour au possible, l'avocate spécialisée en droit humanitaire a choisi une nouvelle fois une robe asymétrique comme lors du gala organisé par le Prince Charles il y a quelques jours, mais de couleur bleu nuit cette fois. À 41 ans, la mère des jumeaux Ella et Alexander (1 an) était tout simplement magnifique dans cette tenue de satin signée Stella McCartney, agrémentée d'une ceinture qui soulignait sa taille de guêpe et d'escarpins Christian Louboutin.

L'acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain et son épouse ont reçu le prix d'honneur Postcode Hero, qui salue leur travail en faveur du respect des droits de l'Homme, une récompense remise par la Première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon. Les tourtereaux ont aussi obtenu un chèque de 1,1 million d'euros grâce à la loterie People's Postcode, une somme d'argent qui reviendra à TrialWatch, un projet géré par la fondation Clooney pour la justice. Cette organisation a pour mission de superviser des procès dans les pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés.

Les Clooney étaient donc ravis d'être dans la capitale écossaise à l'occasion de ce gala de charité pour sensibiliser l'opinion publique sur ce sujet. Par ailleurs, la mise en place des loteries est un moyen efficace pour lever des fonds puisqu'elles rapportent plus de 460 millions d'euros depuis 2005 à de nobles causes !