Amal Clooney : Ultrachic en rouge, elle applaudit les Prix Nobel de la Paix

Amal Clooney mène son combat en faveur des droits de l'Homme avec détermination et élégance ! Elle s'est jointe aux nouveaux Prix Nobel de la Paix pour une nouvelle bataille. Lundi soir, l'avocate britannique et épouse de George Clooney a salué le docteur Denis Mukwege et l'activiste Nadia Murad.

Lundi 10 décembre, l'organisation du Prix Nobel a honoré ses lauréats 2018 dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature, de la paix et des sciences économiques. Le Nobel de la paix a été décerné au docteur congolais Denis Mukwege (qui exerce dans l'Est de la République démocratique du Congo,zone en proie aux conflits armés) et l'Iraqienne Nadia Murad, ancienne détenue de l'État islamique. L'événement a eu lieu à la mairie d'Oslo, capitale de la Norvège. Amal Clooney, qui a représenté Nadia Murad aux Nations Unies, était présente.

Vêtue d'une tenue rouge en tweed Oscar de la Renta, elle a suivi avec attention les discours des deux personnalités à l'honneur et s'est levée pour l'ovation au moment de la remise des médailles. Comme la maman d'Ella et Alexander (1 an et demi), la famille royale de Norvège s'est rendue à l'Hôtel de Ville d'Oslo. Le roi Harald V, son épouse la reine Sonja, leur fils le prince héritier Haakon et son épouse la princesse Mette-Marit, atteinte d'une fibrose pulmonaire, étaient également présents.

Le docteur Denis Mukwege a célébré son Prix Nobel de la Paix au cours d'une after party animée par les chanteurs Fally Ipupa et Singuila et les rappeurs Youssoupha et Médine.