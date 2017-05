Amal Clooney - Valérie Lemercier et sa blague osée devant elle : "J'ai eu honte"

Comédienne très appréciée du public français pour son humour caustique, parfois borderline mais toujours très efficace, Valérie Lemercier sait jouer de ses talents pour se faire remarquer. Sa scène favorite, outre les grands écrans et les planches sur lesquelles elle joue ses spectacles, c'est celle des César du Cinéma. L'actrice a écrit quelques beaux moments de l'histoire de cette cérémonie, que ce soit en l'animant ou bien en signant un des sketchs en tant qu'invitée. Lors de la 42e édition en février dernier, elle a de nouveau frappé, osant une blague plutôt olé-olé...

"Non non, Jérôme, ne comptez pas sur moi pour dire une connerie... Ce soir, laissez-moi rêver un peu. J'ai sept de nos plus beaux comédiens qui postulent pour le titre de meilleur acteur de France, pendus à mes lèvres. Du haut, bien sûr. Alors, en profiter pour faire rire avec des histoires de vulves, très peu pour moi", a-t-elle lâché. Pendant ce temps-là, Amal Clooney traduisait la blague de Valérie Lemercier à George Clooney, qui n'a pas manqué de sourire.

Deux mois après cette séquence, l'actrice et réalisatrice ne semble pas avoir digéré sa sortie humoristique. Pire, elle en a même honte. "Je ne me regarde jamais à la télé. Quand je suis arrivée à mon cours de danse quelques jours après, mon prof m'a dit : 'Alors t'es suspendue aux lèvres supérieures ?' J'ai eu honte parce que hors contexte, sans ce qui précède, c'est pas pareil. En plus, je disais 'les lèvres du haut' et pas 'supérieures'. Les mots sont importants, là, ça ne passe pas, confie l'intéressée à Biba. Pour balancer une blague touchy, il faut déblayer le terrain et porter une jolie robe. Les papiers gras, faut bien les envelopper. Hors contexte, j'en rougirais presque."

Valérie Lemercier sera à partir du 31 mai à l'affiche de son nouveau long métrage, Marie-Francine, qu'elle réalise, écrit et interprète. L'histoire: Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...