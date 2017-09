Amal et George Clooney : Baisers complices pour leur retour sur le tapis rouge

George Clooney et sa femme Amal Clooney (Alamuddin) arrivent à la première du film Suburbicon lors du 74ème Festival International du Film de Venise (Mostra) le 2 septembre 2017. George Clooney and Amal Clooney are seen during the red carpet ahead of the 'Suburbicon' screening during the 74th Venice Film Festival at Sala Grande on September 2, 2017 in Venice, Italy.02/09/2017 - Venise