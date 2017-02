Amal et George Clooney bientôt parents : "C'est une double bénédiction"

Dix jours après l'annonce de la grossesse d'Amal Clooney, qui attend des jumeaux dizygotes avec son époux George Clooney, les langues continuent de se délier pour évoquer la réaction des proches et la joie des futurs parents.

Comme le souligne le site du magazine People, la famille du couple avait été informée de cet heureux événement il y a déjà "plusieurs semaines". Déterminés à protéger leur vie privée, l'acteur de 55 ans et l'avocate de 39 ans avaient toutefois pris soin de prévenir "discrètement leurs familles respectives" au cours des vacances de Noël. Le frère d'Amal, Samer Alamuddin, avait notamment séjourné à leurs côtés dans leur luxueuse propriété anglaise située dans l'Oxfordshire. "Ils sont tous ravis. George est très heureux et toute sa famille est folle de joie", a-t-on ajouté.

Amal fera une mère fantastique

Amal et George Clooney sont très régulièrement vus avec leur famille. Le 2 février, les tourtereaux avaient été photographiés à Barcelone avec les parents du comédien hollywoodien, Nina et Nick Clooney (78 et 83 ans). Les deux couples s'étaient retrouvés dans un restaurant de la ville pour célébrer l'anniversaire de la spécialiste des droits de l'homme, née le 3 février.

Lorsqu'ils sont en Angleterre, ils ne manquent jamais de retrouver les parents de la juriste libano-britannique, Baria et Ramzi, qui résident à Londres. Le futur grand-père est particulièrement ému de la naissance prochaine de ses petits-enfants, qui devraient pointer le bout de leur nez au mois de juin. "[Ramzi] ne dit pas grand-chose, mais je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Il est très content que ce soient un garçon et une fille, mais il ne connaît pas encore les prénoms", a glissé un informateur. En plus de ses parents, Amal Clooney pourra également s'appuyer sur les conseils de sa soeur, elle-même mère de famille. "Si elle a des questions ou des problèmes, sa soeur est là pour l'aider. (...) Amal fera une mère fantastique parce qu'elle est mature et qu'elle a attendu ça. Ils voulaient tous les deux des enfants et avoir des jumeaux est une double bénédiction", a-t-on conclu.