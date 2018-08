Amal et George Clooney : Couple chic pour sa première sortie après l'accident

Le 10 juillet dernier, George Clooney était victime d'un grave accident de la route. Il a attendu près de trois semaines pour se montrer à nouveau en public. Vu vendredi soir avec son épouse Amal Clooney, l'élégant acteur semblait en forme et a rassuré ses fans...

Leur été, George et Amal Clooney en profitent en Italie. Les parents des jumeaux Alexander et Ella (1 an) ont jeté l'ancre sur le Lac de Côme, en Lombardie. Ce vendredi 3 août, ils ont été photographiés à leur sortie du restaurant Il Gato Nero, dans la commune de Cernobbio.

Chic en costume noir et chemise blanche, George Clooney a salué le staff de l'établissement à l'issue du dîner. Le héros du film Bienvenue à Suburbicon (sorti en décembre dernier) était suivi de son épouse, ravissante dans une robe rayée Michelle Mason issue de la collection croisière 2018.